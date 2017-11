Cuba completo los 4 millones de turistas

Varadero, Cuba. – Con el arribo de aerolíneas procedentes de Francia y Canadá por el aeropuerto internacional Juan Gualberto Gómez, de Varadero, se completó la cifra de 4 millones de visitantes extranjeros a Cuba.

Varadero se preparó, al igual que todo el país, para esta etapa invernal, y la llegada de esos vacacionistas demuestra la confianza de clientes y turoperadores en ese destino sano y seguro que se recuperó rápidamente luego del paso del huracán Irma por la costa norte cubana.

Los 52 hoteles del mayor polo turístico de sol y playa de Cuba se encuentran operativos con sus más de 20 mil 300 habitaciones, explicó Ivis Fernández Peña, delegada del Ministerio del Turismo en la provincia de Matanzas.

Fernández Peña adelantó que de acuerdo con los cálculos preliminares, la Península debe concluir este año con 1,6 millones de turistas atendidos, superior aa lo logrado en 2016.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.