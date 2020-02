Cuba; cierra el Festival del Habano

La Habana, Cuba. – Con la entrega de los premios a los mejores stands y de galardones a la pareja ganadora del tercer concurso Habanos World Challenge, concluyó el XXII Festival del Habano.

Ante el viceprimer ministro de Cuba Jorge Luis Tapia y el ministro de la Agricultura, Gustavo Rodríguez, el Copresidente de Habanos S.A., Inocente Núñez, agradeció a las empresas su presencia en el evento, que sigue siendo el más importante del tabaco Premium del mundo.

Refirió que el Seminario Internacional se prestigió con conferencias magistrales y que la Feria Comercial Asociada reunió a 239 expositores, 5 por ciento más que en la edición anterior.

Como colofón del Festival lucieron la gala dedicada a la marca Romeo y Julieta y la tradicional subasta de humidores, cuyos fondos se destinan a la medicina cubana.

