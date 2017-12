Cuba cierra el año con favorables indicadores de salud

La Habana, Cuba. – El sistema sanitario de Cuba alcanzó en 2017 indicadores favorables en Salud Pública, entre ellos una tasa de mortalidad infantil de 4,1 por cada mil nacidos vivos, la cifra histórica más baja del país, informó Roberto Morales, ministro de Salud Pública.

Afirmó que al cierre de este jueves existía una disminución de 35 fallecidos menores de un año y que es posible que diciembre culmine con un índice inferior.

Morales señaló que se redujo el bajo peso al nacer y las tasas de mortalidad materna y escolar, y destacó que por malformaciones congénitas se reporta un índice de 0,9 fallecidos por cada mil nacidos vivos como resultado del desarrollo de la Red de Genética.

Expresó que, a pocos días de celebrarse un nuevo aniversario de la Revolución cubana, se puede asegurar que el ejército de batas blancas creado por Fidel, continúa haciendo realidad sus ideas.

