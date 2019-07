Cuba; buscar soluciones a los problemas

La Habana, Cuba. – No es momento para rendirse, ni lamentarse, hay que buscar soluciones, afirmó el presidente Miguel Díaz-Canel en la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional del Poder Popular, reunida en el Palacio de Convenciones de La Habana.

Después de referirse a la compleja coyuntura del país, explicó que en el pasado año el Producto Interno Bruto creció en un 2,2 por ciento, una cifra superior a la informada antes de 1,2.

El presidente señaló que es necesario potenciar al sector agroalimentario que ha recibido un grupo de inversiones en tecnología y riego para enfrentar los desafíos del Cambio Climático, aunque, subrayó, hay que hacer modificaciones gerenciales y de mentalidad.

Tiene que haber más producción de alimento animal, subrayó ante los diputados Díaz=Canel, quien adelantó que en 2 meses se han presentado 8 proyectos de inversión extranjera para la ceba de pollo y cerdo.

El presidente Díaz-Canel aseguró que las últimas medidas gubernamentales están en consonancia con lo que la población ha dicho, porque, subrayó, hay que oír a la gente y beber en la sabiduría popular.

Es muy importante la producción de nuestra industria, porque tiene que asumir la demanda interna para evitar un proceso inflacionario a partir del aumento del salario en el sector presupuestado, afirmó en la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional.

Díaz-Canel llamó a recuperar todo lo que se hizo en el Período Especial y que se abandonó después, y en ese sentido abogó por tener de base el concepto de Pensar Cuba, que todos nos entreguemos a lo que la nación necesita.

Hay que conversar con la gente, explicarle lo que hacemos, apartando las banalidades y actuando con decencia, afianzando el sentimiento socialista en el corazón de las personas, subrayó el presidente cubano ante la comisión parlamentaria.

Debemos tener la capacidad para resolver los subsidios atrasados y ejecutar lo planeado este año, afirmó el presidente cubano Miguel Díaz-Canel en la Comisión de Industria, Construcciones y Energía de la Asamblea Nacional, que dio seguimiento al problema de la vivienda.

Destacó la mejoría en la planificación en el proceso de la vivienda, pero, señaló, la inadecuada organización para atender a las personas, luego de entrar en vigor las normas jurídicas para legalizar los domicilios.

En la Comisión de Industria, Construcciones y Energía del Parlamento, Díaz-Canel instó a buscar las potencialidades locales para producir materiales de construcción, así como a replicar aplicaciones informáticas desarrolladas en el país.

Con anterioridad, el presidente cubano participó en otra de las comisiones, donde se aprobaron las propuestas de los dictámenes de los Proyectos de Leyes de Pesca, y Electoral.

El ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil, detalló en la comisión correspondiente del Parlamento los éxitos y problemas del país en el primer semestre, cuando ha arreciado la hostilidad de Estados Unidos y hubo restricciones financieras, entre otros tropiezos.

Informó que las exportaciones llegaron al 103 por ciento, gracias al desempeño de las ventas de tabaco, servicios médicos, ron, jugos y frutas, mientras las importaciones sobrecumplieron lo planificado en un 10 por ciento con el arribo de equipamiento contratado el año anterior.

Se ha logrado trabajar sin déficit en la cuenta corriente y no se incrementa el endeudamiento al cumplirse la orientación de que el pago de la deuda no supere la toma de créditos, explicó Gil.

El ministro de Economía y Planificación subrayó que el país no renuncia a que su economía, pequeña y asediada, alcance este año una moderada tasa de crecimiento.

El déficit presupuestario del pasado año ascendió a 8 mil 91 millones de pesos, una cifra inferior a la planificada, informó la ministra de Finanzas y Precios, Meisi Bolaños, en la Comisión de Asuntos Económicos del Parlamento.

Ante el presidente de la Asamblea Nacional, Esteban Lazo, la ministra explicó que ese déficit, incluye una inejecución de gastos del 4 por ciento por incumplimiento del plan de inversiones.

En esa misma Comisión, el ministro de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierca, llamó a dar un salto exportador, algo en lo que, dijo, son fundamentales los servicios médicos, el turismo y las telecomunicaciones.

Malmierca adelantó que en estos momentos están en fase de negociación 42 proyectos por un monto cercano a los 5 mil millones de dólares, que involucran a 9 organismos de la administración central del Estado.

El Primer Vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Salvador Valdés Mesa, recalcó en la Comisión Agroalimentaria la necesidad de evaluar cada inversión y adoptar medidas para resarcir atrasos.

Ante los diputados, el miembro del Buró Político del Partido orientó aprovechar al máximo las capacidades instaladas, incrementar los rubros exportables, hacer encadenamientos productivos y sustituir importaciones.

La ministra de la Industria Alimentaria, Iris Quiñones, informó que junto con el plan de inversiones en fábricas como la de lácteos y cárnica de Villa Clara, Cacao en Baracoa y la molinera, se evalúa la creación de empresas con capital extranjero.

El ministro de la Agricultura, Gustavo Rodríguez, abogó por el encadenamiento agroindustrial y citó como ejemplo la Fábrica de Ceballos, que en picos de cosechas reenvía frutas y vegetales a las mini-industrias de las cooperativas.

El papel y la conducta de los dirigentes es fundamental para lograr eficiencia en el uso de los portadores energéticos, afirmó la Vicepresidenta Inés María Chapman, enuna de las comisiones de trabajo del Parlamento, al que asistió el Comandante de la Revolución, Ramiro Valdés.

La directora de la Oficina Nacional para el Control del Uso Racional de la Energía, Elaine Moreno, informó que al cierre de mayo se ejecutaron en el país cerca de 16 mil acciones de control e inspección energética, detectando una afectación económica ascendente a 312 mil CUC.

El diputado Santiago Lajes explicó que al visitar 53 centros altos consumidores de energía, se comprobó el incumplimiento de las disposiciones para enfrentar el robo de combustible.

Subrayó como otro problema detectado que el consumo de diésel en algunas entidades no siempre se corresponde con los niveles de actividad obtenidos.

A enfrentar las indisciplinas e ilegalidades asociadas a los medicamentos convocó el vicepresidente cubano Roberto Morales en la Comisión de Salud y Deporte, donde los diputados recibieron información sobre las medidas para minimizar el impacto de las faltas y bajas coberturas.

Enfatizó que, en un contexto de recrudecimiento del bloqueo, la batalla es por lograr que 619 productos del Cuadro Básico de Medicamentos estén en las farmacias la mayor parte de tiempo.

El ministro de Salud Pública, José Ángel Portal, dijo que ese Cuadro Básico responde a los problemas sanitarios, que están cubiertos todos los grupos farmacológicos y que se trabaja para mayor estabilidad, en especial de los controlados.

Se dijo que no se diagnostican casos de cólera ni de Chikungunya, tampoco se reporta transmisión de Zika y que se enfrentan brotes epidémicos de dengue en algunas áreas de salud.

Cuba no va a envejecer, ya está envejecida enfatizó el Jefe de la Comisión Permanente de Implementación y Desarrollo, Marino Murillo, quien informó sobre el Programa de Atención a la Dinámica Demográfica a las Comisiones de Salud y Deporte y Atención a la Juventud, la Niñez y la Igualdad de Derechos de la Mujer.

En presencia del vicepresidente Roberto Morales, destacó que para enfrentar el envejecimiento poblacional, el Consejo de Ministros aprobó en 2014 una política, que integra 76 medidas iniciales aprobadas, de las cuales están implementadas 62.

Murillo dijo que se asignó un financiamiento de 50 millones de pesos, que no es subsidio, para las necesidades constructivas en viviendas de madres con tres o más hijos menores de 12 años, en 32 municipios.

Insistió que las acciones desarrolladas aún no permiten revertir la situación demográfica del país.

La labor de los diputados en la fiscalización de importantes temas que inciden en la vida de la población, como el transporte, se destacó por el Vicepresidente del Consejo de Ministros, Ricardo Cabrisas, en la comisión parlamentaria de Atención a los Servicios.

El transporte tiene muchos problemas acumulados, y todos no tendrán solución de inmediato, pero por suerte tenemos un Plan de Desarrollo hasta 2030 que irá definiendo las prioridades, dijo.

Tras un amplio análisis por los diputados sobre las principales deficiencias del sector, el titular del ramo, Eduardo Rodríguez, precisó que cada semana se chequean puntualmente las incidencias reportadas.

Anunció que el nuevo servicio de transportación por ferrocarril con coches chinos se iniciará el próximo fin de semana, para lo que se ha revisado toda la infraestructura, las condiciones en terminales y la capacitación de ferromozas.

La fiscalización al transporte público, cuyos resultados fueron presentados en la Comisión de Atención a los Servicios del Parlamento, constató incumplimientos de itinerarios, paradas indebidas, maltratos a pasajeros, condiciones inadecuadas en terminales, además de la comercialización ilícita de boletines y apropiación del efectivo.

Se informó que entre las principales causas destacan la baja disponibilidad de medios, problemas de disciplina y organización, así como el déficit de combustible.

Acerca del experimento en La Habana con porteadores privados, la Viceministra Primera de Transporte, Marta Oramas, explicó que no cumplió el objetivo previsto, evidenciándose deficiencias como el aumento de precios.

Un total de 122 transportistas se acogieron al servicio de taxi en ruta, mientras la modalidad de libre supera en 12 veces esa cifra, dijo y acotó que nuevas normas jurídicas entrarán en vigor próximamente.

La comisión parlamentaria de Atención a los Servicios dedicó uno de los puntos de su agenda al análisis de la fiscalización a la sustitución de importaciones y la calidad del producto turístico.

Los diputados constataron avances pero también deficiencias en el mantenimiento de instalaciones, la situación de los viales e insuficiencias en el encadenamiento productivo entre los sectores de mayor incidencia en el desarrollo de la estratégica industria turística.

El ministro de Turismo, Manuel Marrero, explicó que ante el reforzamiento del bloqueo por la administración Trump se adoptan medidas emergentes que simplifican normas de precios y potencian la comercialización en el mercado interno.

Reiteró la importancia de un eficiente eslabonamiento con sectores como la agricultura y la industria alimentaria, y reconoció los avances del programa para ampliar la conectividad en las instalaciones turísticas.

La implementación del Plan de Estado Tarea Vida para enfrentar el cambio climático arroja resultados positivos, se constató en una de las comisiones del Parlamento, a partir de la evaluación de las acciones.

Elba Rosa Pérez, ministra de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, reiteró que ese programa obedece al pensamiento visionario de Fidel, a la voluntad política de Raúl y al interés del presidente Miguel Díaz Canel de priorizar su atención.

La Tarea Vida cumplirá su primera estapa en 2020, y ayudará a actualizar la Ley 81 del Medio Ambiente, dijo la ministra del CITMA a los diputados que advirtieron como peligro para el entorno el despiadado sistema de consumo y despilfarro que promueve Estados Unidos.

Hoy, continúan los debates en las Comisiones Permanentes de Trabajo del Parlamento, sobre temas medulares para el país.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.