Cuba avanza a pesar del bloqueo

Nueva York, Estados Unidos. – El ministro cubano de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierca, afirmó que el bloqueo de Estados Unidos es el mayor desafío en la Isla para la implementación de la Agenda 2030.

Esta política causa graves daños al pueblo cubano, y es el principal obstáculo para el desarrollo de la nación, dijo el titular al intervenir en el Foro Político de Alto Nivel de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible.

Aun así, Cuba avanza en la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y sus metas; lo cual ha permitido que sea el segundo país en el mundo con el valor más bajo en el Índice de Pobreza Multidimensional, indicó.

