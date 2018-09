Cuba alza su voz contra las armas nucleares

El presidente cubano Miguel Díaz Canel subrayó hoy en una plenaria de alto nivel en Naciones Unidas que Cuba mantiene un firme compromiso con el Tratado de Tlatecolco contra las Armas Nucleares.

dijo en la reunión que sesiona con motivo del Día Internacional para la Eliminación Total de las Armas Nucleares.

Díaz Canel alertó que a 73 años de los bombardeos atómicos contra Hiroshima y Nagasaki, la Humanidad continúa amenazada por la existencia de aproximadamente catorce mil 400 armas nucleares, y casi dos mil se mantienen en estado de alerta operacional.

Después de evocar a Fidel, quien fuera abanderado en la lucha por el desarme nuclear, el presidente cubano utilizó una cita del líder de la Revolución para condenar el uso del armamento atómico.

En la reunión de alto nivel de la Asamblea General de la ONU en el Día Internacional para la Eliminación Total de las Armas Nucleares, el presidente Miguel Díaz Canel advirtió sobre los peligros que acechan a la paz mundial.

Reafirmamos el derecho al uso pacífico de la energía nuclear sin discriminación. Rechazamos la decisión del gobierno de Estados Unidos de retirarse del plan de acción integral conjunto con Irán, expresó el dignatario cubano.

El incumplimiento de esos compromisos internacionales -alertó- atenta contra las normas de convivencia entre los Estados y provocará graves consecuencias para la estabilidad en el Medio Oriente.

Díaz Canel recordó al General de Ejército Raúl Castro cuando en la Cumbre de Río más Veinte dijo:

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, llamó a renovar el compromiso con la desnuclearización y reanudar un diálogo al respecto para lograr un mundo libre de esos peligrosos artefactos.

Al intervenir en la reunión de alto nivel para conmemorar y promover el Día Internacional para la Eliminación Total de las Armas Nucleares, el titular de la ONU alertó sobre la amenaza que representan esos dispositivos para la seguridad humana.

La presidenta de la Asamblea General en su período 73 de sesiones, María Fernanda Espinosa, reafirmó que lograr un mundo libre de armas nucleares es una aspiración universal y un interés de todos.

Señaló que ojalá reuniones como esas les permitan intercambiar puntos de vista hacia ese objetivo, y a continuación indicó que hoy se acumulan catorce mil 400 armas nucleares en todo el planeta.

