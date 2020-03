Cuba actualiza Plan para la prevención y control del coronavirus

La Habana, Cuba. – Durante una reunión extraordinaria, el Consejo de Ministros aprobó la actualización de un Plan de medidas para enfrentar el nuevo coronavirus, presentado previamente ante el Buró Político en reunión dirigida por el Primer Secretario del Comité Central del Partido, General de Ejército Raúl Castro Ruz.

En ese sentido, el Presidente Miguel Díaz-Canel alertó sobre la importancia de trabajar con unidad, inteligencia y control para enfrentar las amenazas y peligros que representa la enfermedad.

Cuba no presenta ningún caso confirmado de coronavirus; sin embargo, ante la situación regional e internacional el gobierno cubano actualiza su plan para la prevención y control del virus.

El Plan tiene como objetivo contener al mínimo el riesgo de introducción y diseminación del síndrome respiratorio agudo y disminuir los efectos negativos de una epidemia en la salud de la población.

El presidente cubano informó que el Plan de medidas aprobado por el Consejo de Ministros está orientado a evitar que el nuevo coronavirus entre al país y, en caso de que lo haga, atenuar sus afectaciones.

Díaz-Canel indicó que ello exige trabajar en todos los organismos de la administración central del estado, de conjunto con las organizaciones políticas y de masas, con responsabilidad, agilidad, inteligencia, eficiencia, y control sistemático.

Añadió que hay que generar un ambiente de confianza y seguridad en la población, desechar la incertidumbre y contribuir a la preparación para la participación ciudadana en todas las acciones de este Plan.

Díaz-Canel insistió en la importancia de las estructuras de base, como el Consultorio Médico de la Familia, los delegados de circunscripciones, los presidentes de los consejos populares y las organizaciones de masas.

