Cuba acoge a sus médicos con admiración y respeto (+Foto)

Al recibir esta madrugada a colaboradores que participaron en Brasil en el Programa Más Médicos, el viceministro de Salud Pública, Luis Fernando Navarro, expresó: la Patria los acoge con dignidad porque ustedes expresan los más altos sentimientos de lealtad, compromiso, entrega y dedicación a una de las más humanas labores: salvar vidas.

En acto presidido por el ministro del sector, José Ángel Portal Miranda, el vicetitular destacó que en la nación sudamericana dieron al mundo un digno ejemplo de desprendimiento humano y alta profesionalidad.

Navarro agradeció a los colaboradores por la entrega desinteresada con que ayudaron a familias desprotegidas y curaron a enfermos que no tenían acceso a servicios de salud.

Al llegar a casa, les dijo, encontrarán el abrazo de familiares y amigos y la solidaridad de todo un pueblo que los acoge con mucha admiración y respeto.

