Cuba abandona acto inaugural de Cumbre de las Américas

Lima, Perú.-La delegación cubana que asistía al acto inaugural de la VIII Cumbre de Las Américas el recinto del Gran Teatro Nacional de Lima, donde transcurría el acto.

En la tarde de ayer, Almagro pronunció declaraciones muy ofensivas sobre Cuba y sus autoridades y la delegación cubana no tenía por qué admitir eso y en un acto de dignidad nos hemos retirado de la sala, explicó el vicecanciller Rogelio Sierra, en una improvisada rueda de prensa.

Sierra aseguró que Luis Almagro y la desprestigiada OEA no tienen ninguna moral, ninguna autoridad para emitir juicio, juzgar a Cuba o a los países de la región y esa es la razón del abandono del recinto.

El vicecanciller cubano aclaró que el retiro del acto de inauguración de la VIII Cumbre de Las Américas no significa el abandono de esa cita regional que comenzó la noche de este viernes en Lima.

