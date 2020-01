Cuatro décadas de amistad entre Cuba y la República Árabe Saharaui Democrática

La Habana, Cuba. – A 40 años del establecimiento de nuestras relaciones, reafirmamos nuestra invariable solidaridad con el pueblo saharaui, subrayó la viceministra de relaciones exteriores Anayansi Rodríguez.

En un acto al que asistió el canciller y miembro del Buró Político, Bruno Rodríguez, la diplomática afirmó que ambos pueblos continúan unidos por una amistad que ha perdurado en el tiempo, y que continúa consolidándose en el presente.

Por su parte, el embajador de la República Árabe Saharaui Democrática, Melainine Ekara, reconoció el apoyo del gobierno y pueblo cubanos a la independencia de ese país, expresado, entre otras formas, con la graduación de más de 4 mil profesionales saharauis y el envío de brigadas médicas.

Marruecos insiste en la ocupación de ese territorio norafricano, lo que no reconoce Naciones Unidas, ni la comunidad internacional.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.