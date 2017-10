Crucero por la Paz de nuevo en Cuba

La Habana, Cuba. – Este sábado arriba a La Habana, en su visita diecisiete, el Crucero por la Paz, proyecto japonés que promueve el desarme nuclear y la sostenibilidad ambiental del planeta.

Tokuko Kimura es sobreviviente del ataque atómico de Estados Unidos a Japón que viaja en la nave, y a lo largo de la ruta da testimonios de los horrores que provocan las armas nucleares.

Los pasajeros del Crucero por la Paz cumplimentarán programas de visitas a centros de salud, educación, de atención a la tercera edad y tendrán encuentros con estudiantes universitarios.

Fidel se reunió dos veces con ellos, y en uno de los encuentros en La Habana afirmó: Nuestro deber, y es la mejor forma de apoyar el esfuerzo de las víctimas de aquel bárbaro y brutal ataque contra Hiroshima y Nagasaki, es divulgar todo esto, y puntualizaba: El mundo tiene que defender la causa más importante de todas: la supervivencia de la especie.

