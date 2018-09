Critican accionar de Estados Unidos contra la Isla

El gobierno del presidente Donald Trump resulta hoy el principal impedimento para que las relaciones entre Cuba y Estados Unidos marchen por un cauce normal, afirmó el diputado cubano Fernando González Llort.

El presidente del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos y Héroe de la República de Cuba, así lo expuso ante estudiantes del Colegio Mexiquense Universitario en Toluca, donde participa en el Encuentro Nacional de Solidaridad con Cuba.

Fernández Llort dijo que la actual administración de la Casa Blanca se ha empeñado en echar atrás lo que ambos países adelantaron sobre sus nexos en los finales del gobierno de Barack Obama.

Al respecto denunció el recrudecimiento del bloqueo económico, financiero y comercial contra la isla, que lastra sus posibilidades de desarrollo, y afecta numerosos sectores vitales para el pueblo cubano.

Estados Unidos utilizó el terrorismo como arma contra Cuba, recordó el diputado cubano Fernando González Llort en México, y refirió agresiones armadas, guerra biológica y el contubernio con organizaciones violentas contrarrevolucionarias con asiento sobre todo en Miami, Florida.

Cuba tiene más de tres mil víctimas fatales por actos terroristas organizados y armados desde Estados Unidos, y más de dos mil cubanos sufren mutilaciones y otros padecimientos por esas acciones, añadió.

Enfatizó que la isla debió monitorear los aprestos anticubanos de esas agrupaciones, que incluso han afectado a los propios Estados Unidos y otras naciones como México, Portugal, entre otros, donde realizaron atentados terroristas.

Fernández Llort es uno de los conocidos internacionalmente como cinco luchadores antiterroristas cubanos, que cumplieron largos años de condena en cárceles estadounidenses.

