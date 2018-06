Convocan a sesiones de la Asamblea Nacional

La Habana, Cuba. – En uso de las atribuciones que le están conferidas en el artículo 81 inciso B y E de la Constitución de la República de Cuba, Juan Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular convoca a la primera sesión ordinaria del parlamento.

La Novena Legislatura se reunirá a partir de las 09:00 de la mañana del 21 de julio del año en curso, en el Palacio de Convenciones de La Habana.

Asimismo, las Comisiones Permanentes del parlamento cubano trabajarán durante los días 18, 19 y 20 de julio en sus asuntos habituales y en el estudio del Anteproyecto de la Constitución de la República.

La Novena Legislatura quedó constituida en abril último tras ratificar a Esteban Lazo como presidente de la misma y elegir a Miguel Díaz-Canel como nuevo Jefe de Estado cubano, así como a Salvador Valdés Mesa como primer vicepresidente.

