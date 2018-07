Convocan a IX Congreso de la Unión de Escritores de Artistas de Cuba

Al cumplirse 57 años de las históricas Palabras a los Intelectuales pronunciadas por el Comandante en Jefe de la Revolución Cubana Fidel Castro, que llevaron a la fundación de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, UNEAC, se convocó al Noveno Congreso de la organización, cuya culminación será en junio de 2019.

El anuncio lo hizo el presidente de la UNEAC, Miguel Barnet, en el Consejo Nacional de la UNEAC, realizado en el teatro de la Biblioteca Nacional José Martí, donde Fidel trazó en medular discurso los conceptos de la política cultural de la Revolución.

La convocatoria subraya la importancia del debate sobre la relación entre cultura y sociedad, desde la influencia de la producción intelectual y artística hasta la defensa del patrimonio material y espiritual.

El documento llama a la membresía de la UNEAC a llegar al Congreso con un fortalecido diálogo entre creadores, instituciones culturales y sociedad.

Al intervenir en el séptimo Consejo Nacional de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, Víctor Gaute, del Secretariado del Comité Central del Partido, subrayó la responsabilidad de la vanguardia artística e intelectual en la batalla política e ideológica que libra el país.

Ser creadores en Revolución, dignos continuadores de la obra de los fundadores, entraña orgullo y compromiso, dijo el dirigente partidista, quien valoró el intercambio suscitado a partir de justas preocupaciones por nuestro patrimonio o por la relación con un sector como el turismo.

La UNEAC tiene su espacio en la vanguardia en defensa de la sociedad; tiene que ser cada vez más y mejor escuchada, subrayó Víctor Gaute y trasmitió un saludo del presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez

En la sesión del Consejo se debatieron los informes de las 8 comisiones permanentes, con sus resultados y sus proyecciones inmediatas de trabajo.

