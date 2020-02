Convocan a Tuitazo por el Día Mundial de la Radio

La Habana, Cuba. – En ocasión de celebrarse este 13 de febrero el Día Mundial de la Radio, ha sido convocado un Tuitazo desde las 09:00 de la mañana y hasta las 04:00 de la tarde.

Este año la UNESCO aboga por el pluralismo en la Radio, fomentar la representación en la sala de redacción y promover la diversidad de los contenidos editoriales, y los tipos de programas para que reflejen la variedad de los públicos.

Durante el Tuitazo de hoy, Día Mundial de la Radio, se ponderará la labor de la Radio Cubana, enalteciendo la misión cognoscitiva del medio y su poder de seducción con la magia del sonido.

El Portal de la Radio Cubana y los perfiles de sus creadores radialistas convertirán las redes en una verdadera fiesta sonora, para significar el rol de nuestras radioemisoras a punto de celebrar sus 98 años de presencia en el éter.

