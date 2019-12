Convoca Esteban Lazo a Sesión Ordinaria del Parlamento

La Habana, Cuba. – El presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Juan Esteban Lazo Hernández, emitió hoy un comunicado para convocar al cuarto período Ordinario de Sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular en su Novena Legislatura.

Las Comisiones Permanentes de Trabajo de la Asamblea efectuarán reuniones ordinarias de trabajo los días 17 y 18 de diciembre, mientras el 20 a las 09:00 de la mañana comenzará la cita en en Palacio de Convenciones de La Habana.

En su comunicado, Esteban Lazo, pidió extender la noticia a las diputadas y diputados de la Asamblea Nacional del Poder Popular, a los organismos de la administración central del Estado y demás órganos y autoridades que corresponda.

Para mayor conocimiento, la convocatoria será publicada en la Gaceta Oficial de la República de Cuba y además será emitida por los demás medios de comunicación.

