Convoca Díaz-Canel a producir más alimentos

La Habana, Cuba. – Con la presencia de Miguel Díaz-Canel, presidente de los Consejos de Estado y de Ministros y el Segundo Secretario del Partido Comunista de Cuba, José Ramón Machado Ventura se realizó en La Habana, el balance anual del Ministerio de la Agricultura.

En la cita que contó también con la presencia del primer vicepresidente Salvador Valdés Mesa y otros dirigentes del Estado, Díaz-Canel reconoció el avance organizativo del ramo, proceso que ha permitido obtener mayores resultados productivos.

Resaltó la importancia que tiene para la economía de nuestro país el desarrollo de la Agricultura, lo cual significa un compromiso para todos el de continuar trabajando por alcanzar la soberanía alimentaria que tanto necesitamos.

El presidente llamó a sembrar más, a realizar una mejor contratación de las producciones, garantizar el pago a los campesinos y reforzar el papel de Acopio, vía para controlar el precio de los alimentos.

CIENCIA Y AGRICULTURA DE LA MANO

El presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Miguel Díaz Canel en el balance anual del Ministerio de la Agricultura, que se desarrolló este lunes en La Habana, llamó a eliminar las trabas burocráticas y a potenciar la innovación científica necesaria para contrarrestar el efecto del cambio climático

Destacó la importancia de lograr encadenamientos productivos con otros Ministerios, pues esto posibilita impulsar la economía del país y sustituir importaciones, principalmente en el turismo.

Igualmente Díaz-Canel llamó a analizar el programa ganadero, con el objetivo de producir más carne, leche, cerdo, así como recuperar la cría de pollo, de manera que se le garantice a la población una mejor alimentación.

Al referirse al Autoabastecimiento Municipal, afirmó, que para garantizar las 30 libras percápitas hay que planificar bien las producciones, controlar y dar seguimiento a lo que se siembra.

ES NECESARIO UN CAMBIO DE MENTALIDAD

Un llamado a cambiar la mentalidad sobre la importancia de sembrar alimento animal en nuestro país, realizó el segundo Secretario del Partido, José Ramón Machado Ventura en el Balance anual del Ministerio de la Agricultura.

Afirmó que ese pensamiento se debe enraizar en los ganaderos, pues aunque siempre haya que importar algún nivel de pienso, no es igual que comprar el ciento por ciento como ocurre actualmente.

Por su parte el ministro de la Agricultura, Gustavo Rodríguez hizo énfasis en la necesidad de contratar todo lo que se produzca, a hacer un uso eficiente de la tierra y a aprovechar al máximo las pocas áreas que se encuentran bajo riego.

Igualmente destacó el papel que deben desarrollar los institutos de investigación en la aplicación de la ciencia y la técnica en el sector, así como el rol de Acopio, encargado de acopiar y comercializar las producciones.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.