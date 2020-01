Convoca Díaz-Canel a la Marcha de las Antorchas más masiva de la historia

La Habana, Cuba. – El presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, convocó a esperar el cumpleaños 167 de José Martí esta jornada con la más masiva marcha de homenaje al Apóstol, y de condena a quienes pretendieron mancillarlo.

A través de su cuenta en Twitter, el Jefe de Estado llamó a “hacer historia” con las antorchas encendidas desde la escalinata de la Universidad de La Habana.

Este lunes, los jóvenes marcharán como lo hacen cada año desde la Colina Universitaria hasta la Fragua Martiana, para dar la bienvenida al 28 de enero y rendir homenaje al Héroe Nacional de Cuba, José Martí, en el aniversario 167 de su natalicio.

De los movimientos y organizaciones estudiantiles y juveniles cubanos es la convocatoria a esta Marcha de las Antorchas por Cuba y Martí que comenzará pasadas las 10 de la noche, para apurar la llegada del día feliz y glorioso en que cada año renace el más universal de los hijos de esta tierra.

Honraremos a un ser humano excepcional, un intelectual fuera de serie, un político brillante y un revolucionario ejemplar; al Apóstol de nuestras luchas emancipadoras; al Martí patriota y antimperialista; su vida y obra, sus ideas, declaró a la ACN José Ángel Fernández Castañeda, presidente de la Federación Estudiantil Universitaria (FEU).

Con una especial dedicatoria a la generación “pionera” de la Revolución y a su líder, el Comandante en Jefe Fidel Castro, la manifestación saludará el XI Congreso de la Unión de Jóvenes Comunistas, cuyas sesiones finales, en abril venidero, reunirán en La Habana a 700 delegados y un centenar de invitados.

La marcha de esta noche recordará aquella otra -la primera-, organizada en 1953 con motivo del centenario del natalicio de José Martí, y entre sus protagonistas estarán los 85 miembros del Consejo Nacional de la FEU, que concluyen hoy dos días de encuentro, preparación y debates en la capital cubana, también consagrados al Héroe Nacional.

Punto de salida de los manifestantes, la histórica escalinata de la Universidad de La Habana resultará, además, desde las siete pasado meridiano, escenario principal de un tuitazo gigante, que hallará ecos en todo el país y para el cual las etiquetas serán #MarchaDeLasAntorchas, #DesagravioAMartí y #SomosFEU.

Muestra inequívoca del respaldo de las nuevas generaciones a la Revolución, la Marcha de las Antorchas tendrá por divisa la frase martiana De América soy hijo, a ella me debo, y comenzará tras una breve alocución del Presidente de la FEU y el homenaje al fundador de esa organización, Julio Antonio Mella, en el Memorial que guarda sus cenizas al pie de la Colina Universitaria.

Como esta, muchas son las acciones concebidas para rendir honores en su fecha natal al Héroe de Dos Ríos y eso incluye exposiciones, concursos, acampadas, rutas históricas, encuentros para el Diálogo de Generaciones, vigilias, talleres de pensamiento y los tradicionales desfiles pioneriles martianos, que tomarán por asalto calles, plazas y parques de Cuba entera este 28 de enero.

