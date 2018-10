Conversaciones oficiales entre Cuba y Francia

La vicepresidenta de la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba, Ana María Mari Machado, fue recibida este jueves en la sede de la Asamblea Nacional de Francia, por la Primera Vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Carole Bureau-Bonnard, con quien sostuvo conversaciones oficiales.

Durante el intercambio, ambas Vicepresidentas evaluaron de positiva la marcha de los vínculos bilaterales, y coincidieron en la voluntad de fortalecer los nexos entre los respectivos órganos parlamentarios, y estrechar el intercambio entre diputados cubanos y franceses.

Mari Machado realizó una actualización del acontecer en Cuba y destacó la amplia participación popular en el proceso de consulta sobre el proyecto de Constitución.

Ambas partes reconocieron el rol positivo de los Grupos de Amistad establecidos en ambas Asambleas, que favorecen el avance de los nexos interparlamentarios entre Cuba y Francia.

