Convenios Cuba-Venezuela a favor del desarrollo bilateral

Tras 20 años de puestos en marcha los convenios entre Cuba y Venezuela, estos muestran hoy resultados positivos y aportan al desarrollo de ambas naciones, trascendió este domingo en Caracas, durante la reunión intergubernamental para chequear tales acuerdos.

Al menos ocho comisiones rindieron cuenta de sus resultados este domingo en la última sesión de la XX Comisión Intergubernamental del Convenio Integral de Cooperación Cuba-Venezuela, luego de tres días de trabajo.

Ambas partes acordaron continuar desarrollando esos proyectos conjuntos a pesar de las difíciles condiciones económicas como consecuencia del bloqueo de Estados Unidos.

Al intervenir en la reunión, el viceprimer ministro cubano Ricardo Cabrisas señaló que Venezuela y Cuba consolidan proyectos estratégicos para su desarrollo, en función de la autodeterminación de los pueblos, a pesar de las agresiones económicas y financieras de Estados Unidos.

Manifestó que el Convenio de Cooperación Integral Cuba-Venezuela es un modelo para el mundo, fraguado en la vocación internacionalista de ambos pueblos y gobiernos.

“La colaboración mutua muestra que todo es posible de alcanzar cuando prima el humanismo y el deseo de lograr el bienestar por encima de las relaciones mercantiles’, afirmó el viceprimer ministro cubano durante la XX Sesión de la Comisión Intergubernamental del Convenio Integral entre las dos naciones.

Al respecto, expresó que los impactos de la colaboración tienen como esencia los programas sociales en beneficio del pueblo y destacó la labor de las misiones educativas como un avance sostenido en la calidad y la inclusión en la enseñanza, extendida en toda la geografía venezolana.

Cabrisas enfatizó en que el sector de la salud es una prioridad en los proyectos ejecutados, tales como la Misión Barrio Adentro, el programa de formación en Medicina Integral Comunitaria y la Misión Milagro, lo cual acerca los servicios a las comunidades más humildes.

El también copresidente de la Comisión Intergubernamental del Convenio Integral de Cooperación Cuba Venezuela –inaugurada el jueves anterior- puntualizó que como resultado de los trabajos preparatorios y las mesas técnicas instaladas se conformó el plan de colaboración para 2020.

En tal sentido, explicó que se inició una revisión y adecuación de los métodos y estilos de trabajo en correspondencia con la complejidad de los tiempos y las limitaciones impuestas por el bloqueo económico de Estados Unidos a ambas naciones.

“Queremos reiterar en nombre del gobierno y pueblo de Cuba nuestra firme solidaridad con Venezuela, su pueblo heroico y su presidente legítimo Nicolás Maduro; ni amenazas, ni agresiones podrán cambiar el rumbo de nuestro destino común ni el de nuestra América unida”, resaltó el representante del gobierno cubano.

Cabrisas arribó a Caracas la víspera para copresidir la XX Sesión de la Comisión Intergubernamental del Convenio Integral de Cooperación Cuba-Venezuela, con el objetivo de examinar el comportamiento de la colaboración bilateral en beneficio de ambos pueblos.

Tras su llegada a Caracas, sostuvo un encuentro con la vicepresidenta Ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, y otras autoridades de la nación bolivariana, jornada en la que se abordaron las mesas de trabajo sectoriales de petróleo, finanzas, turismo, salud y educación, además de los desafíos históricos y de cooperación para ambos países en este 2020.

De acuerdo con el embajador de Cuba en Venezuela, Dagoberto Rodríguez, el encuentro fue propicio para valorar la excelente marcha de los programas de cooperación bilateral y confirmar la vocación solidaria que une a ambas naciones, con el fin de avanzar en el fortalecimiento de los procesos revolucionarios.

El Convenio Integral Cuba-Venezuela se firmó en Caracas el 30 octubre del año 2000 por el comandante Hugo Chávez y el líder de la Revolución cubana, Fidel Castro , quienes se comprometieron a elaborar de común acuerdo, programas y proyectos de cooperación en áreas como salud, educación, deporte, turismo, agricultura, energía y petróleo.

Tomado de Prensa Latina

