Contribuir al desarrollo y transformación de la industria cubana

La Habana, Cuba. – En su segunda jornada Cubaindustria 2018 analiza hoy las oportunidades del grupo empresarial de la industria sidero-mecánica en el sector vietnamita, en tanto en Pabexpo comenzará el foro de negocios.

En la inauguración, a la que asistió el Comandante de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez, Vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros, se rindió homenaje a Fidel Castro y al Che por su labor en la concepción de obras para desarrollar la industria nacional.

El ministro de Industrias, Salvador Pardo, señaló entre los objetivos de la cita el establecimiento de alianzas y negocios con la participación de la inversión extranjera directa.

Como parte de Cubaindustria 2018 también abrió sus puertas en Pabexpo la feria internacional asociada al evento, donde están presentes 130 entidades nacionales y 84 foráneas.

En el pasado año el volumen del comercio entre Cuba y Rusia aumentó un 17 por ciento, afirmó el Viceministro de Industria y Comercio de la Federación Rusa, Georgiy Kalamanov, en Cubaindustria 2018.

Entre los proyectos inversionistas se refirió a la modernización integral de la infraestructura ferroviaria, con prometedoras perspectivas de cooperación de suministros de vagones de pasajeros y cargas.

En Cubaindustria 2018, donde viceministros del sector de Cuba y Rusia firmaron un protocolo de colaboración, Kalamanov agregó que a fines de este año se proyecta abrir una estación de servicios técnicos de camiones marca KAMAZ en la Zona Especial de Desarrollo Mariel.

También rubricaron dos acuerdos empresariales relacionados con el proyecto de modernización de la industria textil y con la creación de una empresa mixta para la producción de materiales de la construcción.

(Visited 1 times, 7 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.