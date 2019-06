Continúa reconstrucción de viviendas habaneras

El acto de inauguración de la Comunidad Cupet, del municipio capitalino de Guanabacoa, afectada por el tornado, se realizó hoy con la presencia de Esteban Lazo, presidente del Parlamento cubano, junto a las autoridades del Partido y el Gobierno de La Habana.

En el encuentro, el presidente de la Asamblea del Poder Popular de la capital, Reinaldo García resaltó la labor realizada por las empresas encargadas de la reconstrucción de las casas, que en tan solo 4 meses cumplieron el compromiso de hacerlas más bonitas.

Argelia Reitor, en nombre de los damnificados, expresó su agradecimiento y reconoció la pronta respuesta de nuestro presidente y las autoridades de la capital, quienes en todo momento los acompañaron

Durante la jornada, Esteban Lazo visitó también la Comunidad Castanedo de Guanabacoa, y constató la marcha de la edificación de 70 apartamentos con tecnología Forsa.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.