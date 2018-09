Continúa investigación de accidente aéreo

La Comisión Gubernamental Investigadora prosigue los trabajos para determinar posibles errores humanos o problemas técnicos que provocaron la catástrofe aérea del 18 de mayo último en el aeropuerto internacional habanero.

De acuerdo con el presidente del Instituto de Aeronáutica Civil de Cuba y titular de esa Comisión, Armando Daniel, en el caso de la Caja de parámetros, que resultó enterrada por el impacto, con la información que aportó se conforma un perfil de vuelo que coincida con el trayecto de ese día.

Con la Caja de voz se logró esclarecer entre 90 y 95 por ciento de la conversación en cabina, reveló Daniel, quien adelantó que habrá un nuevo encuentro entre expertos cubanos, mexicanos y norteamericanos.

La Organización de la Aeronáutica Civil Internacional prevé un año para la investigación del accidente de aviones como siniestrado en La Habana.

