Construir juntos la Cuba del presente y futuro

Una Carta Magna de avanzada, acorde a las necesidades y exigencias de la Cuba de hoy, un instrumento de y para la democracia, la primera garantía jurídica de los que vivimos en esta Isla…

Es por esa Constitución para el presente y futuro que, en reuniones de consulta popular hasta el 15 de noviembre, aportamos por estos días a un proyecto que es, sin duda, síntesis de la identidad nacional y que define a la sociedad a la cual aspiramos.

Varias novedades presenta el texto, entre ellas, el rango constitucional que adquiere la Contraloría General de la República, como órgano del Estado con la misión fundamental del control superior sobre la gestión administrativa y velar por el correcto y transparente uso de los fondos públicos.

De esa forma se garantiza su inclusión en el capítulo 8 del Título 6 referido a la estructura del Estado.

El Proyecto de Constitución dispone que la Contraloría General de la República goza de autonomía e independencia funcionales de cualquier órgano local, está estructurada verticalmente en todo el país y se subordina al Presidente de la República.

Los criterios de los ciudadanos cubanos respaldan su incorporación en el documento, objeto de consulta popular hasta el 15 de noviembre, en proceso amplio, democrático y enriquecedor.

Trabajar incansablemente como primer deber, distinguiéndose por sus valores éticos, alta responsabilidad y nivel de organización, para prevenir y enfrentar indisciplinas, ilegalidades y manifestaciones de corrupción administrativa, continuará siendo una constante para la Contraloría.

Y así, a tono con el Proyecto de Constitución, seguir construyendo juntos la Cuba del presente y futuro.

