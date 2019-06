Constata visita gubernamental a Camagüey avances económicos

Camagüey, Cuba. – El presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Miguel Díaz-Canel constató durate la segunda visita gubernamental a Camagüey, importantes avances en varias entidades productivas.

En la Empresa Pesquera Industrial EPISUR, recibió expliación sobre los resultados de la entidad, que tiene como misión capturar y procesar industrialmente para el mercado interno y la exportación.

En el Hospital Municipal José Espiridón Santiesteban puso especial énfasis en el desarrollo del Programa materno infantil y en la atención a la pareja infértil, y en la Secundaria Básica Camilo Cienfuegos intercambió con estudiantes sobre la utilidad del portal Cubaeduca y la continuidad de estudios.

Con el director de la unidad empresarial de base para el cultivo del camarón, insistió en perfeccionar las estructuras productivas en la búsqueda de facilitar un desarrollo en beneficio de los municipios.

El presidente cubano, Miguel Díaz Canel, llegó hasta el lugar donde se erige el monumento en homenaje a las más de 3 mil víctimas que dejó en Santa Cruz del Sur el devastador huracán en 1932.

Con transparencia y naturalidad conversó Díaz-Canel Con el pueblo que salió a la calle a recibirlo, y al que explicó que la dirección deL país está consciente de los problemas con el transporte, el alcantarillado, la vivienda y los abastecimientos, pero, que es imposible resolverlos de golpe.

En horas de la tarde, el presidente cubano se trasladó a la zona de Las Clavellinas, donde apreció las labores de montaje tecnológico de una moderna planta de producción de huevos.

Su recorrido por la ciudad de Camagüey incluyó obras que mejoran la calidad de vida del pueblo, como el recién inaugurado Hogar de Ancianos Monseñor Adolfo Rodríguez, el parque temático El Orquideario y el Parque Botánico.

El primer vicepresidente, Salvador Valdés Mesa, como parte de la visita gubernamental que transcurre en Camagüey, intercambió con trabajadores del Punto de Venta del Consejo Popular Altagracia.

Valdés Mesa insistió en la calidad de lo que se vende y el control de la mercancía, a lo que el ministro de la Agricultura Gustavo Rodríguez Rollero agregó que esa debe ser una premisa para el establecimiento, siempre teniendo en cuenta el peso y el listado de precios.

También visitó la Empresa Genética Rescate de Sanguily, en el municipio de Jimaguayú, una entidad de referencia nacional, dedicada al mejoramiento genético de la ganadería.

Allí señaló la necesidad de buscar créditos blandos con recuperación a largo plazo y aumentar la producción estatal de carne porcina, y trabajar en la sustitución de importaciones.

Como parte de la segunda visita gubernamental a Camagüey, enun encuentro de trabajo en la Universidad Ignacio Agramonte y Loynaz, el vicepresidente Roberto Morales Ojeda analizó las relaciones entre la institución y el desarrollo económico y social del territorio

El rector Santiago Lajes Choy presentó una panorámica de cómo tiene lugar ese vínculo con esferas claves como la alimentaria, la energía y el transporte.

También expuso cómo se preparan los proyectos de investigación en aspectos importantes de sectores productivos, servicios y cultura, y en la formación doctoral.

En el intercambio se reclamó por la más estrecha familiarización del centro en la solución de problemas específicos de cada esfera de la sociedad, incluso la investigación, acciones de apoyo y procesos que contribuyan a la capacitación de profesionales.

