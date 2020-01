Constata Primer Ministro de Cuba, programas de desarrollo local en Gibara

Holguín, Cuba.- Manuel Marrero, Primer Ministro de la República de Cuba, recorrió este sábado instalaciones del municipio holguinero de Gibara, donde recibe detalles de la marcha de las principales labores y programas de ese costero territorio.

En sus primeros encuentros, como parte de su visita de trabajo ministerial, fue informado acerca de los planes de desarrollo local y del estado de cumplimiento de los principales renglones socio-económicos del territorio.

El Primer Ministro exhortó a la explotación de la rama turística, la producción de alimentos, la pesca, la producción textil y la hechura de tabaco para exportación y consumo nacional.

Acompañado por Ernesto Santiesteban, primer secretario del Comité Provincial del Partido en Holguín, Marrero puntualizó acerca de la sostenibilidad de los servicios públicos como la salud, la gastronomía, el comercio, la cultura y proyectos comunitarios.

