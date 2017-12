Constata Lazo avances en obras socioeconómicas en Matanzas

Matanzas, Cuba. – El presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Esteban Lazo Hernández, constató, este jueves, el avance de obras socioeconómicas en la provincia de Matanzas, de cara al aniversario 59 del triunfo de la Revolución.

Durante la jornada, Lazo Hernández recorrió centros remozados, varios de ellos en el municipio de Colón, como la Unidad Básica de Producción Agropecuaria Gispert, la Casa de Abuelos y la Casa de los Mártires del Moncada.

Económicamente podemos tener más si somos capaces de producir más; si cumplimos el concepto de Revolución aseguraremos nuestro futuro, habrá que trabajar muy duro para alcanzar las metas propuestas para el año venidero, siempre con unidad, valoró.

También en el municipio de Colón, el presidente del Parlamento asistió al proceso de entrega y recepción de los cargos de presidente y vicepresidente de la Asamblea Municipal del Poder Popular.

