Constata Espinosa Martín acciones recuperativas en Camagüey

El General de Cuerpo de Ejército Ramón Espinosa Martín, miembro del Buró Político del Partido Comunista de Cuba y viceministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, constató durante un recorrido por zonas de la provincia de Camagüey los avances en la recuperación tras las afectaciones provocadas por el huracán Irma en septiembre último.

Espinosa Martín conoció que en el territorio se han recuperado más de 18 mil viviendas dañadas, cifra que rebasa el 40 por ciento del total reportado en la región.

Durante una visita a Nuevitas revisó la construcción de viviendas de la modalidad de prefabricado Sandino , y conoció de la terminación de las 50 Petrocasas.

Ya incluso habitadas solo falta en esta última barriada la pavimentación de los viales en las áreas exteriores, trabajo que se ha retrasado debido a las fuertes lluvias del mes de mayo último.

(Visited 1 times, 9 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.