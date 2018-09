Congreso con sentido del momento histórico

Los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) celebraron su aniversario 58 con el incentivo de contar con la presencia del General de Ejército Raúl Castro en su IX Congreso.

En las palabras de clausura, el segundo Secretario del Comité Central, José Ramón Machado Ventura, calificó de muy productivas las sesiones de la reunión y llamó a generalizar las experiencias positivas y profundizar en las tareas en que no se alcanzan los resultados previstos.

Como parte del evento cederista, el Secretariado Nacional de los CDR otorgó la condición de Vanguardia Nacional a las provincias de Santiago de Cuba y Pinar del Rio, mientras Granma y Cienfuegos resultaron destacadas.

El Congreso cederista contó con el protagonismo de los jóvenes, quienes reafirmaron que continuarán los ideales de Fidel y lucharán para que la Patria mantenga su independencia bajo los principios del socialismo.

A la clausura del IX Congreso de los CDR asistieron organizaciones solidarias de unos 10 países que expresaron su apoyo a Cuba y condenaron el injusto bloqueo norteamericano.

El representante del Frente de la Patria de Vietnam, Tran Thanh Man, calificó a Cuba como un país heroico y manifestó el agradecimiento profundo a esta Isla por su apoyo en la defensa y reconstrucción de la nación asiática.

En los debates de estos días los delegados analizaron con sentido crítico cuánto falta por hacer en los barrios para fortalecer el funcionamiento de la mayor organización de masas, que ya cumplió 58 años con las ideas de Fidel.

El IX Congreso de los Comités de Defensa de la Revolución ratificó a Carlos Rafael Miranda, como coordinador nacional, y promovió a Betty Oria González al cargo de vicecoordinadora de los CDR.

