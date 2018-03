Contextos familiares, sexualidad y género: temas del foro juvenil

La jornada de este miércoles del Congreso Internacional de Investigadores sobre Juventud, que se desarrolla en el Palacio de las Convenciones, centrará su atención en Contextos Familiares, Sexualidad y Género.

En el encuentro, especialistas de Argentina, Colombia, Ecuador, Israel, México y Cuba abordarán los retos en la maternidad y paternidad responsables, la salud sexual reproductiva y los roles de género.

Durante el Congreso Internacional de Investigadores sobre Juventud, se realizaron varios talleres, entre ellos el de Masculinidades saludables, una responsabilidad de todos, impartido por el Doctor Ramón Rivero Pino, del Centro de Genética Médica.

En la cita se llamó la atención sobre el impacto negativo del modelo hegemónico de masculinidades, marcado por prejuicios de machismo, que dan al traste con el bienestar físico y emocional de los hombres.

Los delegados al Congreso Internacional de Investigadores sobre Juventud, en su tercera jornada de trabajo, participan en La Habana en simposios sobre temáticas como procesos educativos y formación de valores, cultura, identidad y recreación, así como sobre el uso de las nuevas tecnologías.

Los asistentes a la cita podrán presenciar los paneles especiales Mujer y género: 20 años de resultados científicos y Experiencia cubana del proyecto regional FAO-FIDA, para favorecer el acceso de los jóvenes al empleo en el sector agropecuario.

La Doctora en Ciencias Margarita Murillo Gamboa, de Costa Rica, dialogará sobre el reto de la neuropsicología y la teoría de la evolución.

El evento, en su tercera edición, busca consensuar un discurso académico que contribuya al perfeccionamiento de políticas públicas efectivas para el desarrollo integral de los jóvenes.

(Visited 1 times, 6 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.