Congreso que fortalece la unidad de los cubanos

El apoyo a la magistral intervención en la ONU del presidente Miguel Díaz-Canel constituyó uno de los planteamientos del IX Congreso de los Comités de Defensa de la Revolución.

Motivados por el respaldo a Cuba en la ONU, los delegados abordaron en comisiones aspectos que revitalizan la organización de masas con la presencia del miembro del Secretariado del Comité Central del Partido, Víctor Gaute y del Coordinador de los CDR Carlos Rafael Miranda.

Yusuam Palacios, invitado al evento, destacó que los barrios debates Por el deber patrio y antiimperialista marcan pauta en el trabajo al posibilitar intercambios con el pueblo en temas como la guerra cultural que nos tratan de imponer.

La política de cuadros, el trabajo ideológico, las tareas de apoyo a la economía, la vigilancia y prevención motivaron reflexiones de los delegados al Congreso de los Comités de Defensa de la Revolución.

El IX Congreso de los Comités de Defensa de la Revolución evaluó este miércoles el trabajo conjunto de los CDR y el Ministerio de Salud Pública con las donaciones de sangre y la campaña antivectorial.

Los delegados insistieron también en la necesidad de laborar en equipo en una mayor relación con la base, en la preparación de los cuadros y el vínculo con la juventud, que demuestra su compromiso con la defensa de la Revolución.

En comisiones de trabajo se reflexionó sobre la vigilancia y combatividad en los barrios y el imperativo de elevar la unidad para enfrentar y vencer conductas negativas que laceran los principios revolucionarios.

El Congreso de los Comités de Defensa de la Revolución proseguirá este jueves en sesión plenaria con la presentación de la candidatura a la Dirección Nacional y el reconocimiento a cederistas destacados.

