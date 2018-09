Un Congreso cederista a la altura de la Historia

La Habana, Cuba. – Los Comités de Defensa de la Revolución cumplen hoy 58 años de creados, con el compromiso de los cederistas de ser fieles a su historia y al legado de Fidel.

Así se evidencia en el IX Congreso de la organización, que tiene lugar en el Palacio de Convenciones de La Habana, con profundos análisis enriquecidos por el Segundo Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, José Ramón Machado Ventura.

El Comandante Machado convocó a las familias a redoblar con efectividad la lucha antivectorial en todas las comunidades para eliminar los focos de mosquitos Aedes aegypti que afectan la salud y elevan los costos del sistema de salud pública.

En el plenario se alzaron voces de jóvenes que ratificaron su voluntad de trabajar con firmeza y lealtad a la Patria para seguir sumando compañeros a las tareas cederistas con la responsabilidad de llevar a los barrios nuevas experiencias.

Un reconocimiento a los jóvenes por la responsabilidad con que asumen las tareas cederistas realizó el miembro del Secretariado del Comité Central del Partido Victor Gaute.

En la sesión plenaria del congreso de los CDR la representante de la provincia Granma, Ana Delia Ramírez, indicó que los cederistas estamos obligados a hacerle un Monumento Moral a Fidel siendo cada día mejores revolucionarios.

Yilian Santos, de Villa Clara, refirió que no podemos olvidar para qué fueron creados los CDR y resaltó el aporte a la seguridad de las costas del destacamento Mirando al Mar, el cual, opinó la delegada, debe insertarse también a la Tarea Vida.

El Congreso de los Comités de Defensa de la Revolución concluye hoy con la presentación de la nueva Dirección nacional y su secretariado y el reconocimiento a las provincias destacadas en la emulación IX Congreso.

