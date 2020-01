Condena Canciller de Cuba acciones desestabilizadoras de Washington

Cuba. – El jefe de la diplomacia cubana Bruno Rodríguez, denunció a través de Twitter, las intenciones del secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo de desestabilizar a las naciones soberanas de Latinoamérica y el Caribe.

Rodríguez rechazó las nuevas calificaciones dadas por Pompeo a los países caribeños de jurisdicciones no cooperativas y certificaciones unilaterales, con el objetivo de enmascarar los perjuicios económicos y sociales sufridos por esos pueblos tras siglos de colonización.

El canciller cubano condenó la postura de la Casa Blanca y sus reiterados intentos de derrocar a gobiernos progresistas de Suramérica, por ejemplo, Venezuela.

El diplomático, también, escribió en Twitter que Pompeo debería aprovechar su estancia en la Florida para explicar las restricciones de vuelos comerciales y chárter, y los obstáculos a las visitas familiares, y a servicios consulares.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.