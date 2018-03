Condecorado Raúl con máxima distinción vietnamita (+Fotos)

La Habana, Cuba.- Por sus grandes y extraordinarios méritos en el fortalecimiento de las relaciones de cooperación entre los gobiernos, partidos y pueblos de Cuba y Vietnam, el presidente Raúl Castro fue condecorado, este jueves, con la Orden de la Estrella Dorada, máxima distinción que concede el gobierno del país indochino.

La Orden fue impuesta por el Secretario General del Partido Comunista de Vietnam, Guyen Fu Chong, en el Palacio de la Revolución, de la capital cubana.

La entrañable amistad entre Cuba y Vietnam ha superado la prueba del tiempo, aseveró el presidente Raúl, quien destacó, además, que ambas naciones han logrado consolidar sus vínculos al más alto nivel.

Expresó igualmente el General de Ejército que los Partidos y pueblos de los dos países se han mantenido unidos en la construcción del socialismo.





Por Vietnam, hasta nuestra propia sangre

El presidente Raúl Castro, Primer secretario del Partido Comunista de Cuba, recordó su visita a Vietnam en 1966 y su encuentro con Ho Chi Minh y destacó que esa nación fue ejemplo para todos aquellos que luchaban por la independencia.

Vietnam representa la constancia y el esfuerzo en la edificación socialista, añadió, luego de ser condecorado con la Orden de la Estrella Dorada, el más alto honor que otorga el país indochino.

Raúl también rememoró el compromiso internacionalista de Cuba, patentizado por Fidel cuando dijo: por Vietnam estamos dispuestos a dar hasta nuestra propia sangre.

Al gobierno y pueblo de Vietnam nuestra eterna gratitud, concluyó el presidente de los Consejos de Estado y de Ministros de la mayor de las Antillas.

(Visited 1 times, 17 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.