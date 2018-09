Concluyó Díaz-Canel control gubernamental a Pinar del Río (+Fotos)

El presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Miguel Díaz-Canel Bermúdez presidió la reunión que dio por concluido el Control Gubernamental a Pinar del Río, en la cual se examinaron temas de interés socio-económicos.

Con anterioridad, el también integrante Buró Político del Comité Central del Partido, en compañía de las máximas autoridades del territorio vueltabajero, recorrieron la sede de la dirección de Gestión Estratégica del Desarrollo Local y departió con lugareños.

Durante las conclusiones del Control Gubernamental a Pinar del Río, el Presidente de los Consejos de Estados y de Ministros insistió con los titulares de los organismos en dar solución a los problemas planteados por la población.

En igual sentido Díaz-Canel instó a los ministros a materializar estrategias en determinados plazos que redunden de modo positivo, en asuntos sensibles como el abasto de agua.

Al término del Control Gubernamental a Pinar del Río, el Presidente cubano, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, conoció detalles en términos de Acueducto y Alcantarillado en la capital provincial y en municipios como Viñales.

En ese mismo contexto se abundó en lo inherente a la Planificación Física y la necesidad de asumir un plan de inversiones en el hospital Abel Santamaría, además de aminorarle cargas mediante servicios de atención primaria.

La agricultura y la producción de alimentos a cargo de la industria conservera fue otro asunto en el que profundizó Díaz-Canel, sin soslayar el transporte de pasajeros y la edificación de viviendas pendientes desde el paso de diversos huracanes.

Al despedirse el Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros elogió el desempeño de los pinareños, un pueblo que calificó de mucha vergüenza.

