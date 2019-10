Concluyó Cumbre del Movimiento de Países No Alineados

Bakú, Azerbaiyán. – Los países del Tercer Mundo, reunidos en su inmensa mayoría en el Movimiento de Países No Alineados, sellaron en Bakú, Azerbaiyán, la cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno.

La unidad dentro de la diversidad, la condena al unilateralismo y la imposición de los poderes hegemónicos, y la salvaguarda de los principios fundacionales del Movimiento fueron consenso entre las delegaciones presentes.

Cuba estuvo representada por el presidente de la República, Miguel Díaz-Canel, quien encabezó una delegación integrada por el ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, directivos y funcionarios diplomáticos, entre otros.

Díaz-Canel fue recibido por su homólogo azerí, Ilham Aliyev, quien asumió la presidencia del Movimiento de Países No Alineados para el período 2019-2021, de manos del jefe de Estado de Venezuela, Nicolás Maduro.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.