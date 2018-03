Concluyó en Cuba Feria Internacional Agropecuaria y Alimentaria Fiagrop 2018

La Habana, Cuba.- La XXI Feria Internacional Agropecuaria y Alimentaria Fiagrop 2018, que comenzó el 17 de marzo, concluyó este domingo en La Habana, con un torneo campesino y el desafío final del rodeo.

El encuentro tuvo entre sus novedades la presentación actualizada de la cartera de negocios en el sector y el incremento de actividades que lo caracterizan, como exhibición y subasta de ejemplares de especies de animales, y la realización de talleres, conferencias y charlas técnicas demostrativas.

La presentación de la cartera actualizada del sector, con más de 100 oportunidades de negocios, despertó el interés de las expositores foráneos procedentes de varios países, entre ellos, Holanda, España, Nueva Zelanda, Estados Unidos y Alemania.

En conversación con medios de prensa el director general de la empresa Parque de Ferias de Rancho Boyeros, Adolfo Aroche, destacó que con respecto a ediciones anteriores Fiagrop 2018, disfrutó de mayor organización, superior elegancia en los stands y pabellones de la bolsa comercial, en la que la parte cubana participó con más de 220 expositores.

Alemania fue el país más representado entre los expositores foráneos de una veintena de naciones, al ocupar uno de los cinco pabellones que operaron en la muestra, que exhibió insumos, productos y servicios, y un amplio parque de modernos equipos y maquinarias que se incorporan al sector en Cuba.

También la feria contó con mayor representación de provincias y calidad de los animales que concursaron, y fue óptima la presentación de las conferencias y charlas técnicas impartidas, y el juzgamiento (clasificación por sus cualidades) de las diferentes especies de animales, lo cual es muy importante para el desarrollo de la ganadería, sostuvo.

Hay además un incremento notable de la participación de los productores- expositores cubanos, a tono con la política del Ministerio de la Agricultura de aumentar la presencia de este tipo de personal, protagonista de la producción de alimentos en el país.

El jurado otorgó más de 20 premios en las categorías de audiovisual, artículos promocionales, diseño y calidad del producto, de la combinación perfecta y de stand libre y modular, comunicación integral y de la popularidad.

Resultaron beneficiados con esos galardones en alguna categoría, entre otras, las empresas Apícola Cubana, Flora y Fauna, Fibras Cubanas, Agropecuaria 19 de Abril, Agroindustria Ceballos, Café Altoserra, y Productora y Comercializadora de Semillas.

Se informó que la XXII Feria Internacional Agropecuaria Alimentaria sesionara en el recinto expositvo de Rancho Boyeros del 18 al 22 de marzo de 2019.

