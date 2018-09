Concluye visita a Japón delegación partidista cubana

En su última jornada de trabajo en Japón, la delegación encabezada por José Ramón Balaguer Cabrera, Jefe del Departamento de Relaciones Internacionales del Comité Central, fue recibida por el Presidente del Partido Comunista nipón, Kazuo Shii, quien reiteró su apoyo y solidaridad a la Mayor de las Antillas.

El anfitrión ratificó el respaldo a la batalla contra el bloqueo estadounidense y resaltó el incesante quehacer de la diplomacia cubana por la erradicación de las armas nucleares.

La delegación presidida por Balaguer también intercambió en la embajada cubana en Tokio con representantes de más de una decena de grupos de solidaridad así como políticos, empresarios y académicos.

El Jefe del Departamento de Relaciones Internacionales del Comité Central aprovechó la ocasión para agradecer las muestras de apoyo y llamó a mantener el respaldo a Cuba en la batalla contra el Bloqueo, al cual calificó como una violación de los derechos humanos.

(Visited 1 times, 6 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.