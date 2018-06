Concluye hoy Cubaindustria 2018

La Habana, Cuba. – Con las premiaciones del Congreso de la Industria de la moda, el mueble, los ambientes y estilos, culmina hoy la Convención y Exposición Internacional Cubaindustria 2018, en su tercera edición.

Este jueves, en la sesión especial del programa Cuba y la Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI), el director adjunto de investigación de Políticas y Estadísticas de ese organismo internacional, Shyam Upadhyaya, reafirmó su compromiso con el desarrollo sostenible del sector en la Isla.

En el contexto de Cubaindustria 2018, resaltó la voluntad de la organización de apoyar a Cuba en la creación de capacidades industriales y la promoción de las innovaciones.

La cita más importante de la industria cubana concluye hoy para volver en 2020, con mayor vigor y seguir contribuyendo al desarrollo y transformación del sector.

