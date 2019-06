Concluye en Camagüey visita gubernamental (+Fotos)

Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, al concluir la visita gubernamental que durante dos días aconteció en la provincia de Camagüey, convocó a desechar la inercia, la indolencia, las trabas, la burocracia, y la falta de control y atención a los problemas más sensibles de la población.

Abogó por una administración pública y empresarial más eficiente para defender la economía como una prioridad, y asumir con responsabilidad los proyectos de desarrollo local.

Miguel Díaz-Canel, instó a eliminar la mentalidad importadora que frena la creatividad y la iniciativa para defender y promover la producción nacional.

En tal sentido, resaltó las inversiones en la Unidad Empresarial de Base para el cultivo del camarón, con una proyección de desarrollo con vistas al próximo año, de producir 3 mil toneladas de camarón artificial, para comercializar en el mercado internacional.

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, señaló hoy que en la visita a la provincia de Camagüey, pudo ratificar que los actuales desafíos se enfrentarán “con la vergüenza de todos los cubanos”.

El mandatario refirió en un mensaje en su cuenta en Twitter que tal afirmación es el legado del héroe independentista camagüeyano Ignacio Agramonte, conocido como El Mayor.

En el segundo día de visita en Camagüey, los miembros del gabinete recorrieron una planta potabilizadora que garantiza el abasto de agua a 375 mil habitantes de esa ciudad.

Durante esa visita, Miguel Díaz-Canel verificó el desarrollo del programa ovino-caprino en unidades de la Empresa Pecuaria Maraguán, la cual promueve el desarrollo ganadero con acciones como la inseminación artificial.

