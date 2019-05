Concluye Canciller cubano visita a China

El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, puso fin a su visita oficial de dos días a China con intercambios con más líderes de ese país y otras actividades formales.

El Canciller cubano informó que en su última jornada lo recibió el presidente de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino, el máximo órgano asesor de ese país, y posteriormente realizó un recorrido por lugares de interés cultural.

Bruno Rodríguez cumplimentó una intensa agenda de trabajo que incluyó conversaciones con su par y altos dirigentes del Partido Comunista de China, quienes apoyaron la lucha cubana contra el bloqueo económico, financiero y comercial de Estados Unidos.

Rodríguez enfatizó la importancia concedida al desarrollo de los nexos con China e indicó que ambos territorios socialistas seguirán consolidándose como ejemplo de cooperación sobre la base de la igualdad, respeto y el beneficio recíproco.

