Con ayuda de China, Cuba busca petróleo en el mar

La Habana, Cuba. – Sobre una caseta de una torre de perforación petrolera, las banderas de Cuba y China ondean bajo el sol, como símbolo de la cooperación que presta una compañía china en la búsqueda de petróleo.

Unos 170 chinos de la compañía de perforación petrolera Gran Muralla, la mayoría trabajadores de alta calificación y experiencia, laboran en Cuba con CUPET como parte de un acuerdo gubernamental.

La compañía, una filial de la Corporación Nacional de Petróleo de China, llegó a nuestro país tras una visita a La Habana, en noviembre de 2004, del entonces presidente Hu Jintao, quien ofreció ayuda a Fidel.

Desde entonces, Gran Muralla se ha encargado de perforar la mayoría de los pozos petroleros cubanos, donde introdujo un equipamiento de alta tecnología que permite desde tierra alcanzar yacimientos en aguas someras.

El ingeniero Meng Fanji, un hombre de 42 años, alto y locuaz, es el subgerente en Cuba de la empresa petrolera china Gran Muralla y superintendente de Salud, Seguridad y Medio Ambiente.

Nacido en Henan, trabaja en Cuba desde hace nueve años y ya parece un cubano más, aunque solo domina los rudimentos del español y se comunica mejor mediante el inglés.

Meng acompaña a Radio Reloj a uno de los pozos exploratorios, que desde lejos se anuncia con su torre de perforación, donde ondean las banderas de los dos países sobre una mole de hierro de unos 60 metros de altura y de 3 mil caballos de fuerza.

Allí, a instancia de los expertos chinos se utiliza la técnica del lodo base de aceite, una mezcla de productos químicos que permite avanzar de manera más rápida y segura en la perforación, pues enfría y lubrica las barrenas.

CUPET y la compañía china Gran Muralla perforan dos pozos horizontales en el litoral norte del occidente cubano. En tierra se perfora de manera vertical y poco a poco se varía el ángulo hasta alcanzar la horizontalidad en aguas someras.

Los yacimientos nuestros se extienden hacia el mar, por lo que cada vez los pozos son más largos y para llegar a ellos se necesita de una tecnología de punta a la que hemos accedido a través de Gran Muralla, explica el director de perforación de CUPET, ingeniero Julio Jiménez.

El petróleo que se extrae en Cuba es un crudo pesado que solo puede usarse en la generación eléctrica y la producción de derivados.

Esa producción apenas cubre la mitad de nuestras necesidades, por lo que resulta muy importante aumentar la extracción, una tarea en la que la empresa china Gran Muralla ayuda a Cuba a buscar petróleo en el mar.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.