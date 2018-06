Comprueban obras del Trasvase Este Oeste

El Comandante de la Revolución, Ramiro Valdés Menéndez, vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros apreció este viernes, en Holguín, las obras asociadas al Trasvase Este Oeste en los municipios de Cueto y Mayarí.

Junto a la vicepresidenta del Consejo de Estado, Inés Chapman Waugh, titular del Instituto de Recursos Hidráulicos, y los principales dirigentes del Partido y el gobierno en esa provincia, Valdés Menéndez conoció sobre el estado constructivo de canales y otras instalaciones.

En su visita, el miembro del Buró Político del Partido dialogó con constructores que revelaron la eficacia de los trabajos, probados tras las lluvias recientes, en tanto reconocieron el impacto de estas en el incumplimiento de los cronogramas

Como parte del programa en Holguín, Ramiro Valdés e Inés Chapman visitaron unidades agropecuarias beneficiadas por sistemas de riego conectados al trasvase.



