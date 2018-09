Comparte Díaz – Canel con el pueblo de Pinar del Río (+Fotos – Video)

Pinar del Río, Cuba. – En la primera jornada de su visita de trabajo a Pinar del Río, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel expresó el propósito de dialogar y ayudar a solucionar problemas.

Tras participar en una asamblea en la Universidad Hermanos Saíz Montes de Oca sobre el Proyecto de Constitución, el estadista destacó que varios ministros lo acompañan en sus recorridos por todo el país, lo cual les propicia mayores contactos con los gobiernos locales.

Díaz-Canel dialogó con las personas en cada lugar visitado en Pinar del Río, y se detuvo en el centro de la capital provincial para saludar a la población.

La gente ha planteado con mucha honestidad problemas con el transporte, acueducto, precios, salarios, materiales de la construcción y atrasos en viviendas, y al final saldrán proyecciones para el plan de la economía del próximo año, o cosas que se pueden ayudar a resolver, dijo el presidente.

Como parte de su visita de trabajo a Pinar del Río, el presidente Miguel Díaz-Canel recorrió la fábrica de conservas La Conchita, un centro de producción de materiales para la construcción y otros sitios.

En La Conchita conoció sobre el avance del proceso inversionista para modernizarla y montar nuevas líneas de producción, ante su tecnología obsoleta y el mal estado de sus instalaciones.

Al visitar un centro de producción de la Empresa de Mantenimiento y Construcción Civil, y la tienda Los Pinos, que ofrece productos destinados sobre todo a los subsidios, Díaz-Canel llamó a no permitir el acaparamiento ni la reventa de materiales constructivos.

El presidente cubano recorrió otros lugares acompañado por Julio César Rodríguez, primer secretario del Partido en Pinar del Río; Ernesto Barreto, presidente de la Asamblea Provincial del Poder Popular, y varios ministros y funcionarios.

