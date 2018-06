Comienza Salvador Mesa visita de trabajo a la provincia de Granma

Salvador Valdés Mesa, miembro del Buró Político del Partido y Primer Vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros, comenzó una visita de trabajo a la provincia de Granma, con un recorrido por cuatro entidades del sector del transporte.

Primeramente, el dirigente intercambió con directivos y trabajadores de la Unidad Empresarial de Base Transporte Bayamo, donde insistió en la importancia de elevar el coeficiente de disponibilidad técnica de los ómnibus.

Asimismo, inquirió sobre la disponibilidad de recursos, condiciones de labor, sistemas de pago y estimulaciones a los obreros, y llamó a no violar los tiempos establecidos para el mantenimiento y reparación de los vehículos.

Acompañado por autoridades del territorio, Valdés Mesa llegó posteriormente a la Empresa Operadora de Contenedores, que ofrece servicios a las provincias de Granma y Las Tunas.

