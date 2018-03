Comienza Jornada de la Prensa Cubana

La habana, Cuba.- Con la tradicional peregrinación a la tumba de Juan Gualberto Gómez, quien consagró su vida a la independencia de Cuba, se inicia este lunes la Jornada de la Prensa Cubana, que tiene como incentivo el X Congreso de la organización, en julio próximo.

Al cementerio Cristóbal Colón, en La Habana, acudirán estudiantes y más de 100 profesionales del país asistentes al III Encuentro de Jóvenes Periodistas, foro que desde este lunes debatirá sobre gestión de medios y ética.

La jornada se dedicará a los aniversarios 165 del natalicio del Héroe Nacional, José Martí; 85 de la muerte de Juan Gualberto Gómez, y 150 del primer periódico independentista El Cubano Libre.

Cada actividad devendrá un homenaje al Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, y al fallecido presidente de la organización, Antonio Moltó; y como es habitual, la entrega de los Premios Nacionales de Periodismo José Martí y Juan Gualberto Gómez.

(Visited 1 times, 17 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.