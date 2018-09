Comenzó sesión plenaria del Congreso cederista (+Fotos)

Con la presencia del segundo secretario del Comité Central del Partido, José Ramón Machado Ventura, se inició en el Palacio de Convenciones la sesión plenaria del IX Congreso de los Comités de Defensa de la Revolución.

El coordinador nacional Carlos Rafael Miranda recordó el legado de Fidel y convocó a realizar debates que enriquezcan el trabajo en las comunidades ante los retos del país para seguir el avance por un socialismo próspero y sostenible.

En el plenario se alzan las voces de jóvenes que ratifican su voluntad de trabajar con firmeza y lealtad a la Patria para seguir sumando compañeros a las tareas cederistas con la responsabilidad de llevar a los barrios nuevas experiencias.

La delegada de Villa Clara, Bolivia Tamara Cruz, afirmó en sesión plenaria del congreso cederista: Fidel está aquí, reunido en el congreso, en este gran barrio que es toda Cuba.

