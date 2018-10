Comenzó jornada del innovador con homenaje al Che

Con un homenaje al Comandante Ernesto Guevara, la filial de la Asociación Nacional de Innovadores y Racionalizadores (ANIR) en Santiago de Cuba, comenzó la jornada de esos creadores en el Bosque de los Héroes, en esa ciudad.

En el sitio que rinde tributo al Guerrillero Heroico, hombres y mujeres destacados en ese quehacer, depositaron ofrendas florales dedicadas al Presidente de Honor de la organización, al cumplirse los 90 años de su natalicio.

Dada su contribución a la ciencia y la técnica, fueron reconocidos como Colectivos de Referencia las empresas Procesadora de Soya, Cervecería Hatuey, Cárnico, Cereales y la Unidad Empresarial de Base Ronera Santiago.

En ese ámbito, se dio lectura a la convocatoria de la jornada que se extiende todo el mes para estimular a fundadores, dirigentes de base, a los mejores creadores y colectivos, y mostrar los resultados más destacados en cada centro.

