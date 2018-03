Comenzó Convención y Feria Internacional Informática 2018

La Habana, Cuba.- Como un espacio para el intercambio de profesionales se erige la XVII Convención y Feria Internacional Informática 2018, inaugurada hoy en La Habana con la presencia de Miriam Nicado García, Miembro del Buró Político del Partido y Rectora de la Universidad de Ciencias Informáticas (UCI), así como Maimir Mesa Ramos, Ministro de Comunicaciones.

Al inaugurar la Convención y Feria Internacional Informática 2018, que se desarrolla hasta el viernes en la Habana, el Titular enumeró los logros en el tema, ponderando el amplio capital humano formado en el campo de las tecnologías.

Maimir Mesa recalcó que en los últimos dos años se avanza en proyectos de la política integral para el perfeccionamiento de la informatización de la sociedad, y en ese sentido destacó el aumento de áreas públicas para el acceso a internet.

Previo a la inauguración, diversos organismos como ETECSA, y los ministerios de Educación, Cultura y Salud, expusieron sus experiencias en el proceso de informatización de la sociedad cubana.

(Visited 1 times, 24 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.