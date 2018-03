Conmemoran aniversario 60 del Segundo Frente Oriental (+Video – Fotos)

Santiago de Cuba, Cuba.- Ofrendas florales del General de Ejército, Raúl Castro y del pueblo de Cuba fueron depositadas el sábado en el Mausoleo a los Héroes y Mártires del II Segundo Frente Oriental Frank País, al celebrarse el 60 A aniversario de la fundación de ese frente.

El acto político y ceremonia militar estuvo presidida por el General de División Rafael Hernández, jefe del Ejército Oriental, y Lázaro Expósito primer secretario del Partido Comunista de Cuba (PCC) en Santiago de Cuba, así como jefes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), el Ministerio del Interior (MININT) y autoridades del territorio.

La actividad de recordación contó además con la asistencia de una representación del pueblo de Mayarí y bloques de diferentes especialidades de las Fuerzas Armadas y Camilitos de Guantánamo.

El discurso central del acto fue pronunciado por el miembro del Comité Central del Partido Lázaro Expósito quien resaltó la historia victoriosa de ese frente dirigido por Raúl.

